Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока во время вручения премии «Оскар»

Американский актёр Уилл Смит ударил по лицу ведущего Криса Рока во время церемонии вручения «Оскаров». Актёр и комик имел неосторожность пошутить над женой Смита, за что и получил затрещину. Трансляцию церемонии ведёт телеканал ABC.

Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм» и пошутил «об удивительной, очень короткой причёске» Джады Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита. Супруга актёра в последнее время страдает от алопеции, это аутоимунное заболевание, ведущее к выпадению волос. Не так давно Джада заявила, что больше не будет этого скрывать.

После этой шутки Смит встал со своего места, подошёл к ведущему и ударил его по лицу. Актёр вернулся на своё место, но ещё произнёс «пару ласковых» в адрес Рока. Трансляцию в этот момент отключили, поэтому слова Смита остались неизвестными.

Получивший оплеуху Рок заявил, что это была «величайшая ночь в истории телевидения», после чего церемония продолжилась в обычном порядке.

Сам Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард» режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина. Конкуренцию в борьбе за статуэтку ему составили Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»).

Ранее сообщалось, что российский анимационный фильм «БоксБалет» режиссёра Антона Дьякова остался без «Оскара». Награду в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» получил мультфильм «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.