Общество

ИИ обработал 30 тысяч КТ-снимков лёгких в Москве

07:58, 12 мая 2020
Фото: pixabay.com

Искусственный интеллект обработал около 30 тысяч томограмм для диагностики коронавируса.

Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова точность определения стадий пневмоний по снимкам КТ при помощи ИИ составляет более 90%, передаёт ТАСС.

В период эпидемии в городе технологии автоматической обработки данных и искусственного интеллекта помогают экономить ресурсы медицинского персонала и ускорить время проведения диагностики пациентов, — подчеркнула заммэра.

Как писал NEWS.ru ранее, 58% пациентов с пневмонией в COVID-больнице в Коммунарке находятся в тяжёлом состоянии, 7% — в крайне тяжёлом. Такую статистику привёл главврач учреждения Денис Проценко.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях