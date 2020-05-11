ИИ обработал 30 тысяч КТ-снимков лёгких в Москве

Искусственный интеллект обработал около 30 тысяч томограмм для диагностики коронавируса.
Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова точность определения стадий пневмоний по снимкам КТ при помощи ИИ составляет более 90%,
В период эпидемии в городе технологии автоматической обработки данных и искусственного интеллекта помогают экономить ресурсы медицинского персонала и ускорить время проведения диагностики пациентов, — подчеркнула заммэра.
Как писал NEWS.ru ранее, 58% пациентов с пневмонией в COVID-больнице в Коммунарке находятся в тяжёлом состоянии, 7% — в крайне тяжёлом. Такую статистику привёл главврач учреждения Денис Проценко.
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