ИИ обработал 30 тысяч КТ-снимков лёгких в Москве

https://static.news.ru/photo/1e995aec-940d-11ea-8395-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Искусственный интеллект обработал около 30 тысяч томограмм для диагностики коронавируса.

Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова точность определения стадий пневмоний по снимкам КТ при помощи ИИ составляет более 90%, передаёт ТАСС.

В период эпидемии в городе технологии автоматической обработки данных и искусственного интеллекта помогают экономить ресурсы медицинского персонала и ускорить время проведения диагностики пациентов, — подчеркнула заммэра.

Как писал NEWS.ru ранее, 58% пациентов с пневмонией в COVID-больнице в Коммунарке находятся в тяжёлом состоянии, 7% — в крайне тяжёлом. Такую статистику привёл главврач учреждения Денис Проценко.