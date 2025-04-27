Игорь Скляр эмоционально отреагировал на освобождение Курской области Актер Скляр заявил, что горд освобождением Курской области

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Игорь Скляр

Народный артист РФ Игорь Скляр в разговоре с NEWS.ru эмоционально отреагировал на освобождение Курской области от ВСУ. Он заявил, что горд и счастлив от данной новости. Сам актер родом из Курска.

Я рад, горд и счастлив! — высказался Скляр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся ее семья «со слезами радости на глазах» встретила новость об освобождении Курской области от ВСУ. Дипломат призналась, что каждый день вместе со своими родными и близкими следила за ситуацией в регионе.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым обратился к военнослужащим, участвовавшим в освобождении Курской области от украинских войск. Он поблагодарил бойцов за проявленные мужество и героизм. Глава государства также высоко оценил заслуги 76-й дивизии ВДВ, 116-й дивизии, полка «Ахмат» и морпехов.

Прежде Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. По его словам, украинские войска были окончательно выбиты из приграничного региона. Генерал добавил, что попытки украинского командования сформировать на Курщине «стратегический плацдарм» окончились полным провалом.