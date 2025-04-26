«Молились»: Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курщины Захарова заявила, что ее семья каждый день следила за ситуацией под Курском

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что вся ее семья «со слезами радости на глазах» встретила новость об освобождении Курской области от ВСУ. Дипломат призналась, что каждый день вместе со своими родными и близкими следила за ситуацией в регионе.

Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине, — написала она.

Ранее представитель МИД сообщила, что Россия всегда будет помнить помощь КНДР в освобождении Курской области. По ее словам, северокорейские бойцы проявили стойкость и героизм, действуя вместе с российскими военными. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что военнослужащие КНДР оказали большую помощь в разгроме ВСУ под Курском.

До этого Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. По его словам, украинские войска были окончательно выбиты из приграничного региона. Генерал добавил, что попытки украинского командования сформировать на Курщине «стратегический плацдарм» окончились полным провалом.