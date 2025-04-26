«Поздравляю с победой»: Путин обратился к бойцам после успеха под Курском Путин поблагодарил солдат армии России за полное освобождение Курской области

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым обратился к военнослужащим, участвовавшим в освобождении Курской области от украинских войск. Он поблагодарил бойцов за проявленные мужество и героизм. Глава государства также высоко оценил заслуги 76-й дивизии ВДВ, 116-й дивизии, полка «Ахмат» и морпехов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России, — сказал Путин.

В ходе совещания Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. По его словам, украинские войска были выбиты из приграничного региона, противнику не удалось создать там стратегический плацдарм и сорвать наступление ВС РФ в Донбассе.

Герасимов уточнил, что в ходе боев на Курском направлении украинские войска потеряли убитыми и ранеными более 76 тысяч солдат. Кроме того, начальник Генштаба официально подтвердил участие военнослужащих Северной Кореи в операции по освобождению региона. По его словам, республика оказала России большую помощь в разгроме ВСУ.