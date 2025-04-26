Герасимов сообщил о провале украинских планов в Курской области Герасимов: план Украины по сдерживанию российских войск в Донбассе провалился

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Попытки украинского командования сформировать в Курской области «стратегический плацдарм», призванный остановить продвижение российской армии в Донбассе, окончились полным провалом, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Такую информацию он озвучил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились, − сказал глава Генштаба.

Ранее Герасимов обратился с докладом к российскому лидеру, сообщив об окончании операции по полному освобождению Курской области от украинских войск. Согласно информации руководителя Генштаба, подразделения ВСУ были выбиты из приграничных районов.

Также депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал это событие, отметив, что поражение ВСУ в данном регионе никак не скажется на настроениях президента Украины Владимира Зеленского. Парламентарий считает удержание власти и получение прибыли главными задачами украинского лидера.

Кроме того, Милонов предупредил о новых возможных попытках армии Украины вторгнуться на территорию Курской области. Для того чтобы нивелировать эту угрозу, необходимо создать зону безопасности в Сумской области, отметил депутат.