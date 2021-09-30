Иеромонаха удивило новое имя невесты потомка династии Романовых

Иеромонах РПЦ Феодорит (Сеньчуков) заявил NEWS.ru, что не понимает, зачем невеста потомка династии Романовых Ребекка Беттарини решила поменять имя после принятия православия и стать Викторией Романовной. Священник подчеркнул, что Ребекка — «вполне каноническое имя». Собеседник отметил, что в венчании «раба Божьего» Георгия Михайловича Романова и Беттарини нет ничего «символичного». Церемония состоялась 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Если человек православный, то он должен венчаться. Все Романовы венчались, просто не в России. Венчаются здесь [в Санкт-Петербурге] — это хорошо, слава Богу. Возвращение Романовых в Россию от венчания никак не зависит. Делать каких-то символических выводов из этого, я думаю, не стоит. Для того, чтобы вернуть Романовых на царство, нужен Земский собор или какая-то процедура, когда их призовёт народ. Они от престола отреклись, вынужденно, не вынужденно — [не важно]. По законам Российской империи прав на престол у них сейчас нет. Там либо нарушили закон династических браков, либо что-то ещё, — резюмировал иеромонах.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Роcсийского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны — единственного ребёнка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Роcсийского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Влaдимировича, провозгласившего себя в 1924 году имперaтором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухрaнской.

Ранее глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария и её сын князь Георгий пообещали поспособствовать признанию на Западе принадлежности Крыма России. Во время очередного визита на полуостров Романовы опробовали новый мост.