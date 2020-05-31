Идею об ограничении продажи лекарств для абортов поддержали в РПЦ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой ограничить продажу в аптеках абортивных лекарств поддержал пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

Очень правильные предложения Анны Кузнецовой. Но это только часть широкого пакета мер, — написал он в Telegram.

По мнению Рулинского, России следует взять пример с западных стран и на законодательному уровне ввести обязательное доабортное консультирование беременной женщины психологом или социальным работником. По его словам, эта мера даёт «очень хорошие результаты».

Как ранее писал NEWS.ru, Кузнецова предложила также разработать ряд мер по финансированию медучреждений. По мнению омбудсмена, нововведения могут повысить заинтересованность клиник в сохранении детей и тем самым сократят количество абортов.