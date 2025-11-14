Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:30

И не надо мучиться и 100 лет варить холодец: заливное из курицы на Новый год — праздничное чудо быстро и без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
И не надо мучиться и 100 лет варить холодец: заливное из курицы на Новый год — праздничное чудо быстро и без мороки! Хотите удивить гостей изысканным блюдом, которое готовится невероятно просто? Это нежное заливное станет жемчужиной вашего праздничного стола! Оно сочетает в себе прозрачный ароматный бульон, сочное куриное мясо и яркие овощные акценты. Идеальный вариант для тех, кто ценит элегантность без лишних хлопот.

1. Начните с приготовления бульона: в кастрюлю положите 0,5 кг куриного супового набора и 0,5 кг куриной грудки, добавьте целую луковицу и варите около часа до насыщенного вкуса.

2. Залейте 20 граммов желатина холодной водой для набухания. Готовый бульон тщательно процедите, немного остудите и смешайте с желатином до полного растворения. Отварите одну морковь до мягкости, нарежьте ее фигурными колечками или цветочками. Болгарский перец нарежьте изящными веточками.

3. Разберите мясо на волокна и разложите по формочкам, украсьте морковью, перцем и зеленым горошком. Аккуратно залейте бульоном и уберите в холодильник для застывания на 4–6 часов. Перед подачей ненадолго опустите форму в горячую воду и переверните заливное на тарелку!

Ранее мы готовили салат-рулет «Царский» — королевское украшение на новогодний стол. Хитовый праздничный рецепт, который понравится всем.

