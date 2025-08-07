Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 18:57

И к мясу, и к картошечке! Баклажаны с каперсами и мятой — обалденно вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны с каперсами и мятой — освежающий летний шедевр! Если вы устали от привычных рецептов с баклажанами, этот вариант станет приятным открытием! Сочетание нежной мякоти баклажанов, пикантных каперсов и свежей мяты создаёт невероятно лёгкий и освежающий вкус. Это блюдо идеально подойдёт как самостоятельная закуска или гарнир к рыбе и мясу, а готовится оно буквально за несколько минут.

Рецепт:

Начните с подготовки баклажанов. Нарежьте их кружочками толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые баклажаны выложите на тарелку и дайте немного остыть.

Пока баклажаны остывают, приготовьте заправку. Мелко порубите мяту, смешайте её с каперсами, красным винным уксусом, 2 столовыми ложками оливкового масла, щепоткой соли и свежемолотого перца. Взбейте вилкой до однородности.

Полейте тёплые баклажаны приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить кусочки. Дайте блюду настояться 5–7 минут, чтобы все ароматы соединились. Подавайте сразу же, украсив дополнительными листиками мяты.

Этот рецепт поразит вас своей простотой и изысканностью вкуса. Баклажаны получаются нежными внутри с хрустящей корочкой снаружи, а каперсы с мятой добавляют ту самую изюминку, которая делает блюдо по-настоящему особенным. Обязательно попробуйте — ваши гости будут в восторге!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

Мария Левицкая
М. Левицкая
