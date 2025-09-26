Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 04:11

Хватит портить шерсть собаке: «рецепт» правильного купания для вашего питомца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гигиенические процедуры для собак требуют особого подхода для сохранения здоровья шерсти и кожи животного. Правильное купание помогает поддерживать чистоту питомца без нарушения естественного защитного слоя. Грамотный уход за шерстью предотвращает появление проблем с кожей и сохраняет природный блеск волосяного покрова.

Перед купанием необходимо тщательно расчесать шерсть для удаления колтунов. Вода должна быть комфортной температуры около 37–39 градусов. Используйте только специализированные шампуни для собак, соответствующие типу шерсти вашего питомца. Человеческие средства гигиены не подходят из-за другого уровня pH кожи. Нанесите шампунь, предварительно разведенный в воде, и аккуратно вспеньте движениями по росту шерсти. Избегайте попадания воды и моющих средств в уши, глаза и нос животного. Тщательно смойте пену, так как остатки шампуня могут вызвать раздражение кожи. После мытья завершите собаку в мягкое полотенце и бережно промокните шерсть без интенсивного трения. Используйте фен на низкой температуре, если питомец не боится шума, держа прибор на расстоянии 30–40 сантиметров. Частота купания зависит от породы и образа жизни — обычно достаточно 1 раза в 2–3 месяца. Регулярное расчесывание между купаниями помогает распределять естественный жировой слой по всей длине шерсти.

Ранее также сообщалось о породах, которые плохо поддаются дрессировке. Эти собаки умны, но независимы. Могут специально игнорировать команды, если не видят в них смысла.

собаки
питомцы
уход
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.