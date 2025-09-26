Хватит портить шерсть собаке: «рецепт» правильного купания для вашего питомца

Гигиенические процедуры для собак требуют особого подхода для сохранения здоровья шерсти и кожи животного. Правильное купание помогает поддерживать чистоту питомца без нарушения естественного защитного слоя. Грамотный уход за шерстью предотвращает появление проблем с кожей и сохраняет природный блеск волосяного покрова.

Перед купанием необходимо тщательно расчесать шерсть для удаления колтунов. Вода должна быть комфортной температуры около 37–39 градусов. Используйте только специализированные шампуни для собак, соответствующие типу шерсти вашего питомца. Человеческие средства гигиены не подходят из-за другого уровня pH кожи. Нанесите шампунь, предварительно разведенный в воде, и аккуратно вспеньте движениями по росту шерсти. Избегайте попадания воды и моющих средств в уши, глаза и нос животного. Тщательно смойте пену, так как остатки шампуня могут вызвать раздражение кожи. После мытья завершите собаку в мягкое полотенце и бережно промокните шерсть без интенсивного трения. Используйте фен на низкой температуре, если питомец не боится шума, держа прибор на расстоянии 30–40 сантиметров. Частота купания зависит от породы и образа жизни — обычно достаточно 1 раза в 2–3 месяца. Регулярное расчесывание между купаниями помогает распределять естественный жировой слой по всей длине шерсти.

Ранее также сообщалось о породах, которые плохо поддаются дрессировке. Эти собаки умны, но независимы. Могут специально игнорировать команды, если не видят в них смысла.