Хвалите так — и ребенок будет стремиться к успеху: метод, который не знают 90% родителей

Правильная похвала — мощный инструмент развития у ребенка внутренней мотивации и устойчивой самооценки. Неверно сформулированные похвалы могут вызывать зависимость от внешней оценки и страх неудачи. Эффективная похвала фокусируется на усилии, процессе и конкретных действиях, а не на врожденных качествах.

Вместо общей фразы «Какой ты умный» следует использовать похвалу, описывающую приложенные усилия: «Я вижу, как ты старался решить эту задачу». Важно отмечать конкретные действия: «Мне нравится, как ты подобрал цвета в этом рисунке». Такой подход формирует у ребенка установку на рост, когда он верит, что способности развиваются через старание. Следует избегать похвалы, которая сравнивает ребенка с другими, так как это создает ненужную конкуренцию и тревогу. Вместо «Ты лучше всех» сказать «Ты сегодня улучшил свой результат». Вопрос «Как тебе удалось это сделать?» помогает ребенку проанализировать свои успехи и закрепить эффективные стратегии. Это развивает критическое мышление и самостоятельность, учит ценить процесс, а не только результат.

