«Вернули к жизни»: Хуснуллин о масштабах восстановления Мариуполя Хуснуллин: в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Марат Хуснуллин

В Мариуполе удалось восстановить практически все многоквартирные жилые дома, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают около 40 тысяч строителей, передает РИА Новости.

Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены, — сказал Хуснуллин.

Мариуполь расположен в южной части Донецкой Народной Республики на побережье Азовского моря. Весной 2022 года город перешел под контроль России, однако его инфраструктура сильно пострадала в результате ожесточенных боев. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее в Сети появилось видео восстановительных работ в Мариуполе, где боевые действия закончились весной 2022 года. На кадрах можно увидеть, что в городе не только ремонтируют старый жилой фонд, но и возводят новые многоэтажки.

В одном из роликов автор рассказывает, что специалисты уже произвели ремонт в домах, которые пострадали во время боев. На другом видео показан район с новыми панельными многоквартирными домами, рядом с которыми оборудовали аллеи и детские игровые площадки.