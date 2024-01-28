Новый район Мариуполя сняли на видео

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Восстановление разрушенных в ходе боевых действий домов в Мариуполе

Восстановительные работы продолжаются в Мариуполе, где весной 2022 года завершились боевые действия. На видео местных жителей, которые опубликовал Telegram-канал «Донбасс Фронт Обстановка», можно увидеть, что в городе не только ремонтируют старый жилой фонд, но и возводят новые многоэтажки.

На одном из опубликованных роликов автор рассказывает, что специалисты уже произвели ремонт в домах, которые пострадали во время боев. На другом видео показан район с новыми панельными многоквартирными домами, рядом с которыми оборудовали аллеи и детские игровые площадки. При этом на заднем плане можно заметить кран и еще строящиеся дома.

Мариуполь расположен в южной части Донецкой Народной Республики на побережье Азовского моря. Весной 2022 года город перешел под контроль России, однако его инфраструктура сильно пострадала в результате ожесточенных боев. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что в Мариуполь начал ходить автобус из крымской Ялты. Первый рейс состоялся 19 января. Автобус делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое. Маршрут также проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.