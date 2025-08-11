Хрустящие огурчики с куркумой и бадьяном! Простой рецепт для литровых банок

Огурцы с куркумой и бадьяном — золотое чудо в банках! Когда хочется удивить гостей необычной закуской, эти огурчики станут настоящей находкой. Куркума даёт им солнечный цвет и лёгкую пряность, бадьян — тонкий анисовый аромат, а горчичные зёрна — приятную остринку. Получается 3 литровые банки хрустящего удовольствия!

Как приготовить

На дно стерильных банок положите по 1 зонтику укропа, 3 зубчика чеснока, 5 горошин чёрного перца, 1 ч. л. горчичных зёрен, 2 звёздочки бадьяна и 1/2 ч. л. куркумы. Плотно уложите 1,5 кг мелких огурцов.

Для маринада вскипятите 1,5 л воды с 3 ст. л. соли и 5 ст. л. сахара. Влейте 100 мл уксуса 9%, сразу залейте огурцы и закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом на сутки.

