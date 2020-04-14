Храмы Москвы стали закрывать на карантин из-за коронавируса у священников

https://static.news.ru/photo/fc2b195a-7e2c-11ea-a41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские храмы, настоятели которых заболели коронавирусом, стали закрывать на карантин. Диагноз COVID-19 подтверждён у 18 священников.

Всё закрыто, всё опечатано. Ворота закрыты, храм закрыт, ключи у начальства, чтобы никаких мыслей не было, чтобы там что-то открыть, — рассказали «360» в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Настоятель храма Виктор Волков находится в больнице и чувствует себя уже лучше. Ранее была информация о том, что церковь, где он служит, открыли после дезинфекции.

Список московских храмов, священники которых заболели COVID-19, привёл Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Среди них есть также Высоко-Петровский и Донской монастыри и Марфо-Мариинская обитель.

За последние сутки в Москве подтверждено 1489 новых случая коронавируса, в Московской области удалось выявить 460 заболевших. Всего в столице к настоящему моменту поставлено 13002 диагноза COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что богослужения в храмах Русской православной церкви Московского региона по требованию санитарных властей с 13 по 19 апреля будут проходить без участия прихожан.