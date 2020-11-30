Хозяйка записала на камеру издевательства сотрудников аэропорта над собакой

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Архитектор из Санкт-Петербурга Анастасия Лапшина опубликовала на странице своей собаки Харпо в Instagram видео, на котором оказались запечатлены издевательства сотрудников аэропорта над животным.

По словам девушки, она летела из Сочи в Петербург, оставив питомца в переноске, в которую положила смартфон с включённой камерой.

Когда его спустили вниз, грузчики начали провоцировать его, дразнить и грубо обзывать. Харпо стал нервничать и начал лаять, — рассказала она.

На кадрах видно, как сотрудники аэропорта грубо обзывают животное, матерятся и пытаются вызвать у него агрессию. В результате пёс начал лаять, а в один из моментов кто-то из грузчиков даже передразнивает собаку, вызывая у неё новую волну беспокойства.

Хозяйка отметила, что питомец и так испытывает стресс от полёта, однако вдобавок к этому его «терроризировали» и люди.

В самом аэропорту сообщения об издевательствах над собакой вызвало удивление. В настоящее время Лапшина планирует добиться увольнения сотрудников, причастных к инциденту, передаёт MK.RU.

Как писал NEWS.ru, в июне пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась на компанию из-за того, что её собака пострадала во время перелёта. Животное находилось в багажном отсеке и получило травму головы. О ситуации рассказала дочь пассажирки. По словам девушки, её мама вместе с питомцем прилетела в Симферополь. Получая багаж, она поняла, что во время полёта с собакой случилась беда: вся клетка была в крови.

Это не первый скандал, связанный с условиями перевозки животных авиакомпанией. Ранее стало изветсно о гибели двух кошек, летевших рейсом «Аэрофлота». Также широкий резонанс получила история с толстым котом Виктором, которого перевозчик отказался посадить в салон из-за лишнего веса.