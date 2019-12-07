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Парусники «Крузенштерн» и «Седов» не смогли вовремя отправиться в кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы из-за штормового ветра в Калининграде. Об этом сообщила представитель Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА) Ирина Образцова.

Штормовой ветер не позволяет парусникам безопасно проследовать из порта Калининграда по морскому судоходному каналу в Балтийское море, чтобы начать плавание по маршруту экспедиции, — цитирует ТАСС Образцову. Выход парусников из...