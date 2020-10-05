Хозяев крупных собак предложили обязать проходить курсы кинологов

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Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать хозяев собак крупных пород проходить курсы кинологов.

В своём обращении на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева он подчеркнул, что в СМИ часто появляются сообщения об очередном нападении домашних собак как на взрослых, так и на детей. По его словам, при неумелом воспитании животные могут стать угрозой для владельца и других людей.

В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов, — цитирует обращение RT.

Ранее NEWS.ru писал, что главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антон Гладилин дал рекомендации, как можно защитить ребёнка от нападения собак.