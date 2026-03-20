20 марта 2026 в 11:05

Хотите удивить гостей? Приготовьте этот французский салат. Нежнейшая треска, картофель и краб под изысканным теплым соусом

Фото: D-NEWS.ru
В бретонской кухне ценят суть продукта. Этот салат — тому подтверждение: отварные треска, картофель и яйца заиграют новыми красками под роскошным теплым соусом на растертых желтках. Простота исполнения и глубина вкуса.

Что понадобится

Филе трески (или другой белой рыбы) — 400 г, картофель — 300 г, крабовое мясо (палочки) — 200 г, яйца — 4 шт., помидоры — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., свежий тархун (эстрагон) — несколько веточек, зеленый лук — 3-4 пера. Для соуса: яичные желтки — 2 шт., дижонская горчица — 1 ст. л., винный уксус — 1 ст. л., сливочное масло — 150 г, соль, черный молотый перец, острый перец (чили) — по вкусу.

Как готовлю

Филе трески отвариваем в слегка подсоленной воде около 15 минут до готовности, вынимаем и даем остыть. Картофель в мундире варим до мягкости, примерно 20 минут, очищаем и нарезаем кубиками. Одновременно отвариваем вкрутую 4 яйца.

Остывшую рыбу аккуратно разбираем руками на крупные кусочки, крабовое мясо разделяем на волокна. Для соуса растираем два желтка от сваренных яиц с горчицей и уксусом до однородности.

Сливочное масло растапливаем на медленном огне, не давая закипеть. Тонкой струйкой вливаем теплое масло в желтковую смесь, энергично помешивая, до получения густого однородного соуса. Приправляем солью и перцами по вкусу, соус должен оставаться теплым.

В большой миске соединяем картофель, треску и крабовое мясо, аккуратно перемешиваем. Выкладываем эту основу на сервировочное блюдо горкой. Репчатый лук нарезаем тонкими кольцами, помидоры и очищенные яйца — дольками.

Украшаем салат: сверху выкладываем кольца лука, по периметру чередуем дольки помидоров и яиц, вставляя между ними листики тархуна. Обильно поливаем все теплым соусом и посыпаем мелко нарезанным зеленым луком.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Семья и жизнь
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Вкуснее мяса! 3 лучших рецепта зразов для ленивого ужина: просто и быстро
Семья и жизнь
Вкуснее мяса! 3 лучших рецепта зразов для ленивого ужина: просто и быстро
Никаких сырников и запеканок: готовлю творог по-китайски — нежный и безумно вкусный
Общество
Никаких сырников и запеканок: готовлю творог по-китайски — нежный и безумно вкусный
Россияне перешли к неожиданному гастроспособу бороться с хандрой
Здоровье/красота
Россияне перешли к неожиданному гастроспособу бороться с хандрой
Зачем мясо, если есть эти фрикадельки? Готовлю под соусом — сочные, пикантные и невероятно аппетитные
Общество
Зачем мясо, если есть эти фрикадельки? Готовлю под соусом — сочные, пикантные и невероятно аппетитные
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

