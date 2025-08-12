Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:31

Хотите сочные перцы до заморозков? Раскрываем секреты продления урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите собирать сочные перцы до самых заморозков? Раскрываем секреты продления урожая — все дело в правильном уходе в конце лета!

Для продления плодоношения перцев в августе подкормите их калийно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. сульфата калия на 10 л воды) — это ускорит созревание плодов и повысит их сахаристость. Обязательно удаляйте все цветки и мелкие завязи после 20 августа — они не успеют вызреть, но будут отнимать силы у крупных перцев.

При первых ночных похолоданиях ниже +10 °C установите дуги с агроволокном — такой «кокон» сохранит тепло и продлит вегетацию на 3-4 недели. Особенно эффективен для продления плодоношения полив теплой водой (+25…+30 °C) с добавлением золы (1 стакан на ведро) 2 раза в неделю — это защитит корни от переохлаждения.

Для низкорослых сортов используйте хитрость: в сентябре аккуратно пригните стебли к земле и прикройте слоем мульчи — так растение переживет первые заморозки до -3 °C.

Ранее стало известно, что сделать с луком после выкопки, чтобы остался свежим до весны.

перцы
дачи
огороды
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
