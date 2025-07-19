Хотите сад без хлопот? Посадите эти 5 бессмертных многолетников

Цветник без лишних хлопот — мечта любого дачника. Эти многолетние растения не требуют постоянного внимания, но радуют пышным цветением с июня и до самой осени. Высадить их можно один раз — и любоваться годами.

Ирисы хорошо переносят засуху и растут даже в бедной почве.

Лилейники практически не болеют и цветут каждый год без пересадок.

Флоксы метельчатые образуют пышные кусты и любят солнце.

Герань садовая быстро разрастается и подавляет сорняки.

Эхинацея не только красива, но и привлекает пчел, устойчива к засухе.

Высаживать лучше весной или ранней осенью, чтобы успели укорениться. Эти растения отлично смотрятся как поодиночке, так и в композициях. Достаточно прополоть пару раз за сезон — и цветник готов.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.