Хотите кашу, которая тает во рту? Я готовлю пшено в мультиварке. Нежная, воздушная, с золотистым маслом — как из русской печи, но без хлопот

В погоне за суперфудами мы незаслуженно обходим стороной исконно русские продукты. Пшено — яркий пример. Это кладезь полезных веществ, а в умелых руках и при правильной технологии — основа для потрясающе вкусного, согревающего блюда.

Что понадобится

Пшено — 200 г, вода питьевая — 400 мл, молоко — 200 мл, сахар — 1-2 ст. л., соль — 0.5 ч. л., масло сливочное — 50 г.

Как готовлю

Пшено тщательно промываю в нескольких водах, пока стекающая жидкость не станет почти прозрачной. Затем заливаю крупу горячей водой и оставляю на 15 минут — это полностью устраняет возможную горечь. После этого откидываю пшено на сито.

Подготовленную крупу перекладываю в чашу мультиварки, заливаю смесью воды и молока, добавляю сахар и соль. Закрываю крышку и устанавливаю режим «Молочная каша» или «Каша» на 60 минут. По окончании добавляю в чашу сливочное масло и тщательно перемешиваю.

Для получения идеальной консистенции даю каше настояться 10-15 минут в режиме «Подогрев». Подаю с традиционными дополнениями: ложкой душистого меда, свежими ягодами или кусочками фруктов.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.