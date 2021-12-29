«Хотели устроить забастовку, но нас опередили и повезли в „дурку“»

Учителя истории и по совместительству депутата думы Звериноголовского района Курганской области Владимира Кочеулова, который несколько лет борется против низких зарплат педагогов и обращался к президенту Владимиру Путину, отстранили от работы. Местные чиновники от образования объясняют это тем, что мужчине необходимо «полечиться в стационаре» после психиатрического освидетельствования, прохождение которого для работников просвещения обязательно проходить каждые пять лет. Учитель с этим не согласился, посчитав происходящее местью со стороны работодателя за общественную активность. Он обжаловал в суде решение об отстранении, потребовав отменить его, взыскать зарплату за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред. В защиту Кочеулова вступились коллеги со всей России, весь декабрь они отправляют письма на имя курганского губернатора Вадима Шумкова с требованием обратить внимание на происходящее. NEWS.ru узнал подробности этой истории.

«Внимание было только ко мне»

Инцидент, о котором заговорили по всей стране благодаря профсоюзу «Учитель», начался 23 ноября. В этот день директор школы в курганском райцентре Звериноголовское Айзада Беркумбаева сообщила коллективу, что существует предписание прокуратуры, согласно которому сотрудникам школы нужно пройти психиатрическое освидетельствование. Как рассказал NEWS.ru Владимир Кочеулов, на следующий день всех 45 работников учреждения на двух автобусах повезли в курганский психоневрологический диспансер.

Никогда в жизни, сколько учителя работают, а у нас есть те, у кого стаж 40 лет, никого не отвозили на психиатрическое освидетельствование. Но когда мы прибыли в диспансер, все увидели повышенное внимание было только ко мне. До меня коллеги автоматически заходили к психиатру, у него на столе лежала стопка характеристик и на каждого врач, не спрашивая ничего, пропечатывал, что все здоровы. Как только я зашёл, то психиатр Медведева достала отдельно лежащую мою отрицательную характеристику от работодателя. Там было сказано, что я бузотёр, что агрессивен, что постоянно нахожусь в центре конфликтных событий, апеллирую к СМИ, дети и родители якобы жалуются на меня и так далее, — рассказывает Кочеулов.

Личный архив

По его информации, этот документ якобы был составлен начальником отдела образования Звериноголовского района Камилой Жумбаевой, хотя подпись и печать на документе поставила её подчинённая — Айзада Беркумбаевой. При этом, Кочеулов утверждает, что администрация школы готовила на него положительную характеристику. В ней говорится, что за время работы в школе с 1994 года он «показал себя отзывчивым, добросовестным педагогом», а по характеру Кочеулов «эмоционально уравновешенный, справедливый, честный», а также «пользуется уважением у коллег, детей и родителей». Но этому документу не дали ход. О причинах такого решения, как и вообще всей истории будет сказано ниже, пока же стоит вернуться в кабинет психиатра Медведевой, которая направила педагога и депутата на психологическое тестирование.

Личный архив

Примечательно, что во время этой процедуры психолог дала учителю карандаш и листочек с 64 вопросами, не идентифицированный его фамилией. По мнению Кочеулова, кроме него тестирование также проходила завуч школы, которой давали ручку, а не карандаш, который можно стереть и дать другие ответы. И пункта у неё было не 64, а 22. Как предполагает собеседник NEWS.ru, его коллегу заставили пройти тестирование, чтобы всё не выглядело так, как будто устраивалось для него.

После обработки данных, психиатр Медведева, сообщила что у учителя истории не только плохая характеристика, но и «не очень хорошие результаты тестирования», поэтому нужно собирать врачебную комиссию, а её коллега по фамилии Филимонов сообщил, что педагогу «нужно лечь в психбольницу».

В заключении врачебной комиссии было написано, что мне рекомендовано пройти обследование в плановом порядке, хотя комиссия должна выносить вердикт, годен я или не годен для работы в образовательном учреждении, — отмечает Кочеулов.

Личный архив

После этой «спецоперации» его коллеги из звериноголовской школы высказали претензию директору за то, что она «поменяла характеристику с объективной на негативную». По словам учителя, коллеги опасаются, что «завтра таким же образом подставлен кто-то из них». Но «директор все эти 20 минут просто молчала», а 13 декабря отстранила Владимира Кочеулова от работы из-за того, что не прошёл стационарное обследование в курганской психбольнице.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте образования и науки Курганской области. Чиновники уверяют, что отстранение от работы Владимира Кочеулова не связано с его гражданской позицией, а психиатрическое освидетельствование проходил не только он но и другие учителя Звериноголовского района. В ведомстве заверили, что «работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе педагоги, обязаны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет». Такой порядок прописан «в правилах, утверждённых нормативными правовыми актами на федеральном уровне», заявили в ведомстве, не сославшись на конкретные документы.

В Департаменте добавили, что психиатрическое освидетельствование провели на основании представления прокуратуры, которая выявила нарушения законодательства в отношении 72 работников образовательных организаций, не прошедших проверку в психлечебнице. Таким образом, уверяют чиновники, управление образования Звериноголовского района «действовало в рамках законодательства».

Личный архив

Между тем, юристы профсоюза «Учитель» обратили внимание , что звериноголовская школа не отнесена к категории образовательных организаций, работники которой должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, а Кочеулов не работает во вредных условиях труда, и потому не обязан проходить эту процедуру. К тому же заключение врачебной комиссии о направлении в психбольницу выходит за пределы её полномочий, а работодатель не имел права отстранять учителя от работы на основании представленных медицинских документов. В организации добавили, что 21 декабря педагог подал судебный иск о признании недействительным приказа об отстранении от работы, взыскании заработной платы за вынужденный прогул и компенсации морального вреда.

Месть за «полетевших»?

В беседе с NEWS.ru Владимир Кочеулов назвал вероятную причину своих злоключений — за последние годы он, будучи депутатом и профсоюзным активистом, устраивал много акций в защиту прав не только учителей, но и медиков.

Летом 2020 года ко мне обратились медики, которым задерживали зарплату и не давали положенные надбавки за работу в ковидарии. Я их жалобу перенаправил в прокуратуру и предал гласности эту историю в СМИ. В конечном итоге они добились своих требований. Предполагаю, что после этого у меня возник конфликт с местными чиновниками от медицины. Но первично трения с властями возникли в 2018 году, когда мы с коллегами организовали в звериноголовской школе забастовку из-за отсутствия стимулирующей части зарплаты, которую не выплачивали на протяжении почти двух лет, — вспоминает педагог.

В интернете можно найти много сообщений о том, как учителя школы из Курганской области дважды обращались к президенту Владимиру Путину по этому поводу. Как вспоминают участники тех событий, первое обращение не принесло положительных результатов, а второе готовилось на фоне запланированной на январь 2018 года «итальянской забастовки». Резонанс, поднятый вокруг этих событий, заставил вертикаль власти действовать и в результате занимавший в то время пост губернатора Курганской области Алексей Кокорин признал, что деньги, которые выделял областной бюджет, в районе тратили не по назначению.

В результате, участникам акции не только стали платить заработную плату в полном объёме, но и, как вспоминает Владимир Кочеулов, «с должностей полетели начальник департамента образования Курганской области, глава управления образования Звериноголовского района, директор школы и ещё ряд чиновников». Однако, по словам депутата, стимулирующие выплаты сотрудники школы получали в полном объёме «лишь на протяжении 2018 года, а затем вновь стали давать копейки».

Сейчас «в основном дают базовые ставки», которые, например, у учителя высшей категории, по оценкам Кочеулова, составляет около 12 тысяч, а со всеми надбавками и коэффициентами в Курганской области в среднем педагоги получают 15-20 тысяч в месяц.

Если получать официально афишируемую „среднюю зарплату по региону“ в 35 тысяч рублей, нужно брать нагрузку в 40 часов и, соответственно, в школе находиться с утра до позднего вечера. Но такая перегрузка не лучшим образом отразится и на результаты работы и качество образовательного процесса, — констатирует педагог.

Личный архив

В качестве примера низких доходов он рассказал про учителя музыки, которая приехала в Звериноголовский район из Кургана по программе «Земский учитель». На ставке чуть более 20 часов в неделю она, по словам собеседника NEWS.ru, «получает 9 тысяч, плюс 3 тысячи ей доплачивает местный бюджет». При этом разрыв в доходах с руководством общеобразовательных учреждениях курганской глубинки не слишком большой. Например, директора школ, по оценке Владимира Кочеуклова, получают «где-то в пределах 40 тысяч, завучи 20 с небольшим тысяч». Сильное неравенство в доходах было, по его словам, ликвидировано в результате акций протеста 2018 года. Тогда директор получала «где-то в пределах 100 тысяч, а завучи 40-60 тысяч», но в итоге высокие доходы чиновникам «урезали».

В этом году почти год не платили стимулирующую часть зарплаты, мы даже хотели устроить по этому поводу забастовку, но нас опередили и повезли в „дурку“ и в конечном итоге меня, как главного зачинщика, отстранили. Но когда началась шумиха вокруг Камилы Жимбаевой, в декабре нам выплатили очень хорошие стимулирующие — где-то около 500 тысяч на школу, хотя раньше приходили от 150 до 400 тысяч. То есть получается, что на местах ситуацию накаляют сами чиновники. Целевые средства на стимулирующую часть зарплаты используются по каким-то другим, возможно, личным целям и на нецелевые нужды, — рассуждает Кочеулов.

Психическая атака

Говоря про Камилу Жимбаеву он заявил, что начиная с сентября 2018 года она якобы взяла курс на то, чтобы избавиться от него, «как от участника обращения к Путину и зачинщика забастовок». Как вспоминает педагог, было даже анонимное заявление в управление образования о том, что он якобы обозвал ребёнка, за что Кочеулову объявляли выговор. Но в итоге активист через суд добился отмены дисциплинарного взыскания. Чиновница же, по его словам «держится за счёт того, что у неё есть покровители в области, хотя методами работы Жимбаевой только за последний месяц возмущались и педагоги , и родители ».

Как рассказывает Владимир Кочеулов, пост в его защиту на своей странице в соцсети написала завуч школы, но Жимбаева была не в восторге от этого и в результате сотрудница уволилась.

Вообще за время работы Жимбаевой был отток педагогических кадров в Звериноголовском районе. Например, у нас не хватает девять педагогов, работают совместители. Учителя обращались к губернатору Вадиму Шумкову с жалобами на стиль работы чиновницы, но тот никак не отреагировал на это, — рассказывает педагог.

В профсоюзе «Учитель» также обратили внимание на то, что глава Курганской области проигнорировал многочисленные обращения педагогов со всей России, которые по линии объединения с начала декабря отправляли в правительство региона письма солидарности с Владимиром Кочеуловым. Но, как подчёркивают в организации, «электронная приёмная на сайте правительства Курганской области не работает, а письма, отправленные на официальный адрес электронной почты, чиновники не замечают».

Происходящее с Владимиром Кочеуловым, который занимается защитой прав наёмных работников, не является единичным «эксцессом» в российской глубинке. Недавно NEWS.ru подробно рассказывал про педагога сельскохозяйственного техникума из города Суджа Курской области Александра Мамкина. В ноябре он стал фигурантом административного дела об оправдании нацизма за давний пост в соцсети «ВКонтакте». Сам учитель придерживается коммунистических и антифашистских взглядов, а вызвавшая интерес борцов с экстремизмом его публикация была посвящена проблемам захоронений героев Великой Отечественной войны. Дело завели через день после того, как работник образования поставил над собой эксперимент — он, обычно питаясь во многом за счёт личного подсобного хозяйства, решил выжить только на зарплату в 14,6 тысячи рублей, которую он получает, чтобы привлечь внимание к бедственному положению рядовых представителей отрасли не только в его регионе. Когда история Мамкина стала достоянием гласности, силовикам пришлось прекратить его преследование.