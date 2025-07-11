Холодное лето? Спасем грядки! Экстренные меры для крупного урожая картофеля

Выдалось холодное лето? Значит, время спасать грядки с картошкой, которая может сгнить в земле из-за непогоды! Рассказываем экстренные меры для крупного урожая картофеля.

Накройте грядки агроволокном (плотностью 30 г/м²) — это сохранит тепло и ускорит рост. Откажитесь от полива холодной водой — используйте только отстоянную воду температурой не ниже +18 °C. Внесите калийные удобрения (20 г сульфата калия на 1 м²) — они повышают устойчивость к холоду.

Чаще рыхлите почву — это улучшает прогрев корней и предотвращает застой влаги. Окучивайте кусты выше (до 20 см), создавая дополнительную теплоизоляцию. Удаляйте сорняки — они конкурируют за тепло и питание. Если ботва начала чернеть от холода, срежьте ее и оставьте клубни в земле еще на 10–14 дней для дозревания. Эти меры помогут спасти урожай и получить крупные клубни!

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