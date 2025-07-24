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24 июля 2025 в 03:33

Холодная вода вместо химии! Чудо-метод для крупной, гладкой картошки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В период формирования клубней картофеля используйте холодную воду вместо химии. Результат вас удивит: с этим чудо-методом клубни вырастают на 30–40% крупнее обычного, с ровной гладкой поверхностью и высоким содержанием крахмала.

Чтобы получить крупную картошку, используйте в разгар лета метод «двойного полива» — он обеспечивает равномерное увлажнение почвы и стимулирует рост клубней. С вечера пролейте междурядья обычным способом (10 л воды на 1 м²), а утром, сразу после восхода солнца, проведите поверхностное дождевание (5 л холодной воды на 1 м²). Холодная вода создает микроклиматический шок, заставляя растение активно наращивать клубни.

Для максимального эффекта за 2 часа до вечернего полива разбросайте в междурядьях аммиачную селитру (1 ст. л. на 1 м²) — она растворится и даст мощный импульс роста. Такой метод особенно эффективен в период цветения и формирования клубней (июль — август). После полива обязательно рыхлите почву и окучивайте кусты: это сохранит влагу и предотвратит образование корки.

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картошка
дачи
урожай
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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