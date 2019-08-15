https://static.news.ru/photo/37fe9c42-bf4a-11e9-a686-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ходорковский Фото: AP/TASS

Бизнесмен Михаил Ходорковский заявил, что сотрудники полиции, избивающие и незаконно задерживающие людей на акциях протеста, остаются безнаказанными, так как защищают власть от граждан. Для борьбы с произволом силовиков он принял решение создать группу по поддержке гражданского общества в России.

По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку. Кроме того, будет составлен список и оказана правовая помощь россиянам, вынужденным бежать за границу от преследований.

Когда я вижу кадры, как омоновцы бьют девушку в живот, винтят инвалидов и пожилых людей, ломают ноги парню на пробежке, я чувствую злость и ярость. И огромное желание наказать преступников, — заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что группа будет действовать на средства граждан РФ.

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Батуро, вышедшего на одиночный пикет с требованием наказать ударившего девушку в живот полицейского. Активиста увезли из ОВД на скорой помощи.