Ходорковский рассказал о попытке покушения на него в СИЗО

https://static.news.ru/photo/7a220fea-5a2c-11eb-b9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский рассказал, что когда он находился в СИЗО-1 «Матросская Тишина», где сейчас содержится оппозиционер Алексей Навальный, его чуть не убил один из заключённых, напавший на него с ножом.

Меня в СИЗО только один раз ножом ночью били. Промазал пацанчик... Не желаю никому ни разу, — написал Ходорковский в Twitter.

Он также напомнил, что провёл когда-то в «Матросской Тишине» четыре года, а также два года в читинском следственном изоляторе. По его словам, в первое время в заключении всегда тяжело, да и потом сильно легче не становится.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Алексей Навальный, которого 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево, будет содержаться в СИЗО-1 «Матросская Тишина» в трёхместной камере в одиночестве для прохождения двухнедельного карантина по возвращении из Германии.

18 января Алексея Навального Химкинский суд арестовал на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках, куда его доставили из Шереметьево. 17 января оппозиционера, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.