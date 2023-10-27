Ходаковский рассказал, что значит быть русским Ходаковский заявил, что быть русским не порок, а страсть

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Александр Ходаковский

Быть русским — не порок, это страсть, которая не тянет на дно, заявил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. Он добавил, что людям нужно бороться за свою духовность упорнее, чем за сибирские месторождения.

Быть русским — это страсть, но точно не порок. Но это страсть такого рода, которая не потянет вниз, потому что она не что иное, как любовь. Не искоренив по неразумию в себе русскость при жизни — в вечность ты отправишься русским и будешь там русским вечно. Чем больше там русских и русских там — тем шире Небесная Россия. И очевидно, что упорнее, чем за сибирские месторождения, нам нужно бороться за месторождение духовное, доступ к которому мы имеем по месту и счастью своего рождения, — высказался полковник.

Ранее Ходаковский допустил, что Россия не будет прежней после специальной военной операции на Украине. Он отметил, что уже сегодня надо внимательно изучить «социальную карту» и прогнозировать ее изменения. Это позволит узнать, где в дальнейшем могут возникнуть проблемы. Ходаковский считает очевидным, что те, кого все устраивает, приложат максимум усилий, чтобы ничего не менять. В то же время запросы тех, кого устраивает не все, будут высокими.