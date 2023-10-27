Ходаковский порассуждал, какой станет Россия после СВО Ходаковский: после СВО Россия уже не будет прежней

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Прежней Россия уже не будет, пишет в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, уже сегодня надо внимательно изучить «социальную карту» и прогнозировать ее изменения. Это позволит узнать, где в дальнейшем могут возникнуть проблемы.

Всем понятно, что прежней она не будет. Какие риски, какие угрозы, какой общественный запрос, какие тенденции в среде правящей элиты нам ожидать? <...> Уже сегодня мы должны внимательно изучать социальную карту и прогнозировать её изменения, чтобы знать, где заранее подстелить соломки, — пишет он.

Ходаковский считает очевидным, что те, кого все устраивает, приложат максимум усилий, чтобы ничего не менять. В то же время запросы тех, кого устраивает не всё, будут высокими.

Невозможно пережить такое потрясение и вернуться в прежнее состояние, — отмечает он.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР заявил о важности сохранить душу в конфликте на Украине. Он отметил, что каждая конфликтующая сторона старается расчеловечить противника. Благодаря этому можно позволить себе «намного больше». Однако у всего должны быть границы и потерять душу в нынешних условиях — значит проиграть, пояснил он.