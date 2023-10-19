Ходаковский заявил о важности сохранить душу в конфликте на Украине Ходаковский: каждая сторона конфликта старается расчеловечить противника

Фото: МО РФ

Каждая конфликтующая сторона старается расчеловечить противника, пишет в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, благодаря этому можно позволить себе «намного больше», однако у всего есть границы.

Задача каждой стороны — расчеловечить противника, тогда можно позволить себе намного больше. Но это только кажется «прибыльным» — на самом деле у всего есть границы. Фашисты нас расчеловечивали и шили из нашей кожи абажуры на лампы. Мы могли поступить с немецким населением таким же образом — и потерять душу. Наша война — война сакральная. В ней потерять душу — это проиграть, — объясняет он.

Ранее Ходаковский прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль в первые дни эскалации выглядел жертвой, но по мере развития ситуации его действия также привели к гибели невинных людей. Принцип «око за око, зуб за зуб» в этом конфликте не сработал, считает он.

До этого замглавы Росгвардии также признался в личной ангажированности при обсуждении арабо-израильского конфликта. Он подверг критике свое изначальное безоговорочное согласие с утверждением, что госпиталь в секторе Газа атаковала ЦАХАЛ.