Ходаковский признался в сомнениях по поводу атаки на госпиталь в Газе Ходаковский: версию об обстреле больницы Израилем я принял слишком безоговорочно

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский признался в своем Telegram-канале в личной ангажированности при обсуждении арабо-израильского конфликта. Он подверг критике свое изначальное безоговорочное согласие с утверждением, что госпиталь в секторе Газа атаковала ЦАХАЛ.

Удивившись собственной ангажированности, я вчера долго думал, почему первую версию об обстреле больницы Израилем я принял безоговорочно?.. Я уверен, что моя позиция воспринимается только как моя собственная, человеческая: к индустрии пропаганды я не имею ни малейшего отношения. Так что же со мной, что я так ополчился на Израиль, что сходу поверил в его вину? — написал Ходаковский.

Замглавы силового ведомства предположил, что этому предшествовало отношение ко всей риторике официального Израиля за последнюю неделю. По его словам, ЦАХАЛ поставила целью блокаду сектора Газа, создание гетто, а также озвученное в государстве чувство отмщения.

Главное — это риторика Израиля за последнюю неделю. Было очевидным, что Израилем завладело всеобъемлющее, иррациональное чувство мести. <...> Выбранная линия на полную блокаду Газы начала носить признаки создания гетто — только теперь уже палестинского. В случае успеха погибшие в больнице, не будь попадания, умерли бы не сразу, а мучительной смертью. Это отвратило меня от Израиля и сделало противником его политики. Попадание в больницу — это уже этап развития, — написал замглавы республиканской Росгвардии.

Ранее посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что Израиль совершил предупредительный звонок до обстрела баптистской больницы «Аль-Ахли» в центральном районе сектора Газа. Сообщение поступило за час до атаки.