Ходаковский заявил, что Израиль из жертвы превратился в агрессора Ходаковский: принцип «око за око» в конфликте Израиля и Палестины не сработал

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израиль в первые дни эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС действительно выглядел жертвой, но по мере развития ситуации его действия также привели к гибели невинных людей, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, принцип «око за око, зуб за зуб» в этом конфликте не сработал.

Принцип «око за око, зуб за зуб» не сработал: потребовалась мера, когда за одну жизнь забирают десять или сто. Покажите мне в Израиле тех, кто кричит: «Хватит, остановитесь, уже достаточно!» Если такие и есть, то голос их не слышен, — написал он.

Ходаковский объяснил, что после атак бойцов ХАМАС на мирное население Израиля он негодовал, поскольку от их действий погибали безоружные люди, в том числе старики и дети. Полковник добавил, что также усмотрел всплеск исламского радикализма в действиях палестинцев.

Не просто ущемляемые Израилем люди вышли отстаивать свои права, а убийцы, самооправданные установкой на истребление неверных. Это обстоятельство выделяется само по себе, безотносительно палестинской ситуации, и требует к себе какого-то отношения, потому что, как я уже говорил, импульс разлетелся во все стороны, — пояснил он.

Но по мере развития ситуации Израиль превратился из жертвы в агрессора, заявил Ходаковский. Об этом свидетельствуют тысячи убитых в Газе, а также сетования о том, что США не позволяют ЦАХАЛ провести наземную операцию в анклаве. По его словам, в случае ее проведения израильские военные «будут катить перед собой огневой вал и стирать все с лица земли — живое и мертвое».

Руины будут стрелять, и тогда снова полетят ракеты, расчищая путь... Так что для меня не ХАМАС или Израиль — сторона, которую нужно выбирать, — заключил Ходаковский.

Ранее Ходаковский признался в личной ангажированности при обсуждении арабо-израильского конфликта. Он подверг критике свое изначальное безоговорочное согласие с утверждением, что госпиталь в секторе Газа атаковала ЦАХАЛ.