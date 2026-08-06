Хит из СССР, который незаслуженно забыли: готовлю ежики по-домашнему — соус такой, что хоть ложкой ешь

Хит из СССР, который незаслуженно забыли: готовлю ежики по-домашнему — соус такой, что хоть ложкой ешь

Когда хочется чего-то сытного, но без заморочек, этот рецепт всегда выручает. Фарш превращается в нежные шарики, которые тушатся в сметане с чесноком и становятся невероятно мягкими, а подлива выходит такой вкусной, что в нее хочется макать хлеб до последней капли.

Ингредиенты

Фарш свино-говяжий — 300 г, рис — 200 г, чеснок — 3 зубца, яйца — 2 шт., сметана — 4 ст. л., мука — 3 ст. л., масло растительное — 1,5 ст. л., масло сливочное — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, укроп — 10 веточек, вода — по необходимости.

Как готовлю

Сначала отвариваю рис до готовности, откидываю на дуршлаг и даю немного остыть. Тем временем смешиваю фарш с рисом, добавляю измельченный чеснок, яйца, соль и перец — вымешиваю до однородности, формирую небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваливаю каждый в муке и обжариваю на растительном масле со всех сторон до легкой золотистой корочки. В отдельной посуде развожу сметану с мукой и теплой водой, заливаю ежики этим соусом, добавляю сливочное масло и тушу под крышкой 15–20 минут на медленном огне. В конце посыпаю рубленым укропом и даю настояться пару минут — соус становится густым, а шарики впитывают весь аромат.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Ежики получились румяными снаружи и безумно сочными внутри, а кухня наполнилась таким ароматом, что домашние пришли на запах за пять минут до готовности.

Сметана с чесноком создали ту самую кремовую консистенцию, которая обволакивает, но не перебивает вкус мяса. Мой лайфхак: приготовьте двойную порцию подливы, потому что с гречкой или пюре она улетает мгновенно.