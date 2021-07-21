В Госдуме рассказали, кто прикрывал главу УГИБДД Ставрополья

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что экс-начальник Главного управления МВД России по Ставрополью генерал-майор Сергей Щёткин мог прикрывать главу краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова. Об этом депутат рассказал в эфире «Соловьёв Live».

Хинштейн отметил , что не так давно в регионе задержали трёх начальников экзаменационных межрайотделов за получение взяток. После этого и встал вопрос о судьбе Сафонова, который возглавлял ГИБДД Ставрополья с 2012 года. Тем не менее в эту историю вмешался Щёткин.

Генерал-майор написал Сафонову положительную характеристику, благодаря чему последний сохранил свой пост. Депутат ГД уточнил, что в таком случае можно говорить либо о том, что Щёткин «ротозей и раззява», либо о том, что сотрудник МВД находился в сговоре с главой УГИБДД по Ставрополью.

35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Тогда Хинштейн пояснил, что их обвиняют в коррупции и что «верхушка» работала как настоящая мафия. По мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев отстранил от должности главу ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина. Это произошло после задержания начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова в его дворце.