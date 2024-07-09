Химик раскрыла состав идеального средства для чистки унитаза Химик Серова: любой налет на унитазе уничтожит средство с соляной кислотой

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Средство для чистки поверхности унитаза должно содержать кислоту: соляную, ортофосфорную или щавелевую, рассказала NEWS.ru преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, химик Полина Серова. По ее словам, также подойдут жидкости с сульфаминовой кислотой.

Для быстрого и эффективного удаления известкового налета и ржавчины необходимо использовать средства, содержащие кислоты. Наиболее эффективны средства, содержащие соляную, сульфаминовую, ортофосфорную или щавелевую кислоту. Также хороший результат покажет средство, у которого в составе указана неорганическая кислота, — заявила Серова.

Эксперт напомнила, что кроме жидкостей также подойдут гели и пасты, так как они бережнее воздействуют на обрабатываемую поверхность и дольше с ней взаимодействуют, по сравнению с жидкими кислотами, что ускоряет достижение желаемого эффекта. Серова подчеркнула, что для удаления остатков органических веществ средство должно содержать в составе ПАВ (поверхностно-активные вещества).

Производители могут указывать различные ПАВ – ионогенные, катионные, анионные, амфолитные, неионогенные. При этом неионогенные – самые безопасные для человека. Для дополнительного дезинфицирующего эффекта (уничтожения бактерий) стоит обратить внимание на средства с гипохлоритом натрия. Также рекомендуется выйти на свежий воздух после процедуры, — подытожила эксперт.

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