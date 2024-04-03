Стало известно, какой мусор нельзя убирать с помощью пылесоса Эксперт Васильев: воду и монеты нельзя собирать пылесосом

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Крупные предметы, иголки и монеты, на большой скорости попавшие в пылесос, могут вывести из строя другие важные части механизма, заявил NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, это же касается и луж.

Крупный предмет, на большой скорости попавший в контейнер, может деформировать фильтр или вывести из строя другие важные части механизма. Пылесос нельзя использовать для того, чтобы убрать лужу. Если вода попадет внутрь, она может навредить электронике, — заявил эксперт.

Он добавил, что обычно такие сюрпризы могут поджидать под шкафом, диваном или кроватью и для пылесоса такая встреча оканчивается плачевно. Поэтому перед уборкой лучше убедиться, нет ли на полу крупных предметов: игрушек, бусин, карандашей, монеток, металлических шариков и прочих подобных деталей, иголок и так далее.

Ранее директор производственного департамента сети химчисток Елена Кулакова сообщила, что домашние ковры не рекомендуется чистить при помощи снега. По ее словам, ковер, который не успеет полностью высохнуть, может испортиться. Кроме того, полностью удалить загрязнение такой способ не позволяет.

Она рекомендовала пылесосить ковровое покрытие не реже раза в неделю, при этом отметив, что обычный пылесос способен собрать пыль и грязь только с верхних слоев. По словам Кулаковой, самые загрязняемые материалы — это шерсть, шелк, сизаль и вискоза.