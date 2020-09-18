Хакеры вместе с СПЧ подготовят доклад Путину о травле в соцсетях

https://static.news.ru/photo/35f45c22-f9a8-11ea-a0c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рабочую группу «по защите прав граждан в цифровой среде», которую создаёт Совет по правам человека при президенте РФ, войдут не только его члены, но и некие хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети».

Группа в декабре должна будет представить Владимиру Путину доклад, а после описания проблем с травлей в Интернете СПЧ намерен создать «цифровой кодекс». Он войдёт в законопроект, призванный защитить всех, кто подвергся буллингу и издевательствам в Сети, а также тотальной слежке или стал жертвой мошенников, пишет «Коммерсант».

Как отметил глава СПЧ Валерий Фадеев, российские законы не защищают граждан в цифровой сфере. В пример он привёл ситуацию с доктором Леонидом Рошалем, который предложил создать группу врачей по лечению оппозиционера Алексея Навального. После этого знаменитый педиатр и хирург столкнулся с травлей. Фадеев подчеркнул, что совет как раз и хочет людей от этого оградить и защитить, при этом избежав «защиты прав за счёт подрыва свобод».

В свою очередь, в международной группе «Агора» боятся, что инициатива СПЧ может противоречить духу права, если в его основу лягут «выдернутые» из УК и КоАП статьи, которые будут применять избирательно.

В качестве примера юрист группы Андрей Сабинин привёл ситуацию с Владиславом Синицей, которого приговорили к пяти годам колонии из-за твита о детях силовиков. Суд расценил его как экстремистский призыв. По словам правозащитника, разбираться в том, было ли это на самом деле экстремизмом, никто не стал. Глава Росгвардии при этом сказал, что приговор Синице слишком мягкий, «но ему за эти слова ничего не было».

По данным центра «Безопасность 2.0», с началом нового учебного года отмечается всплеск случаев травли в Интернете, количество случаев агрессии выросло в 1,5 раза.

Специалисты центра в сентябре проанализировали около 2,5 тысячи открытых сообществ и публикаций в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, на сервисах YouTube, TikTok, а также в общедоступных площадках мессенджеров. Что касается географии, то на первом месте — Москва и Московская область, на втором — Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Красноярский край, далее Республика Крым и Нижегородская область. При этом основной массив травли (примерно 70%) приходится на анонимные группы.

Как писал NEWS.ru, ранее в СПЧ прокомментировали идею выдвинуть Навального на Нобелевскую премию.