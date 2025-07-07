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07 июля 2025 в 17:00

Хачапури по-осетински: готовим как в горах — рецепт с точными пропорциями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хачапури по-осетински — это тонкая, почти прозрачная лепешка с сочной начинкой из трех видов сыра, которая тает во рту, оставляя сливочно-молочное послевкусие с легкой кислинкой. Рассказываем рецепт с точными пропорциями и готовим как в горах!

Для теста замесите 500 г муки, 1 стакан кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 50 г растопленного сливочного масла, оставьте на 30 минут под полотенцем. Для начинки смешайте 300 г осетинского сыра (или смесь сулугуни, брынзы и моцареллы), 1 яйцо и 50 г сливочного масла.

Раскатайте тесто в круг толщиной 3–5 мм, выложите начинку, защипните края конвертом и снова раскатайте в тонкую лепешку. Выпекайте в разогретой до 220 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки, смажьте сливочным маслом сразу после выпечки.

Горячий хачапури режут на восемь треугольников — внутри нежная сырная масса тянется аппетитными нитями, а тонкое тесто хрустит по краям. Подавайте сразу, пока сырная начинка остается горячей и воздушной.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковые оладьи с сырно-грибной шапкой.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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