Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 08:16

США предрекли «второй Йемен» в Иране

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США ждет повторение йеменских событий в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Операция США и Израиля против Ирана показала неспособность Вашингтона достигать своих стратегических целей исключительно путем силы, сообщил агентству РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он провел прямую параллель с иранским конфликтом и безуспешными действиями Вашингтона против йеменских хуситов в 2025 году.

Это дополнительная демонстрация ограниченности военной мощи Соединенных Штатов, — подчеркнул Джонсон.

Аналитик напомнил, что в прошлом году США не смогли обеспечить свободу судоходства в Йемене и были вынуждены пойти на перемирие. По мнению эксперта, неэффективность американских санкций и авиаударов становится системной проблемой для внешней политики Белого дома.

[Операция против Ирана] продолжила тенденцию, которую мы наблюдали в прошлом году, — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что США могут развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

США
Иран
Йемен
ЦРУ
Ларри Джонсон
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.