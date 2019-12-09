https://static.news.ru/photo/2ca69e96-1989-11ea-b2cb-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в последние годы стали более отзывчивыми, несмотря на уровень жизни. И именно поэтому благотворительность в России развивается хорошими темпами.

Также большую роль играет грамотная работа с людьми, которую проводят благотворительные фонды. Об этом заявил актёр и режиссёр Константин Хабенский, сообщает ТАСС.

На фестивале «Неделя российского кино», который проходит в эти дни в Нью-Йорке, он как руководитель благотворительного фонда, занимающегося помощью детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга, представил программу The Best для русскоязычной части американской аудитории. Вместе с Александром Цыпкиным Хабенский исполнял сочинения и рассказы этого писателя и актёра.

История благотворительности в США и Европе насчитывает столетия, а у нас — всего третий десяток лет. Мы собираем по крупицам, работаем очень аккуратно, пытаемся не испугать никого, кто бы хотел принять участие [в благотворительности]. Это вопрос времени, деликатности. Но из года в год желание помогать, процесс благотворительности развивается в России очень активно, — отметил артист.

Он рассказал, что хорошим подспорьем для его фонда стали отчисления от проката фильма «Собибор». Это был режиссёрский дебют Хабенского. На помощь детям фонд получил более $200 тыс., а только с начала 2019 года фонд собрал почти 307 млн рублей и помог более чем сотне детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хабенский пояснил, в чём «конёк» российского кинематографа. Он располагает хорошими сценариями, их запускают в производство и снимают по ним картины. Однако существует нехватка средств на реализацию некоторых проектов, объяснил актёр и режиссёр. Он добавил, что в РФ «хорошо научились снимать фильмы без сценария или дописывая сценарий после того, как фильм уже снят».