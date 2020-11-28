Гурцкая отреагировала на упрощение правил оформления инвалидности

https://static.news.ru/photo/9df47010-3188-11eb-a915-fa163e074e61_660.jpg Диана Гурцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Упрощение правил оформления инвалидности — это давно ожидаемый и правильный шаг. Такое мнение в разговоре с журналистами выразила глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде, певица Диана Гурцкая. Заслуженная артистка России также понадеялась, что бюрократы в регионах не стремятся усложнить эту процедуру.

Ранее стало известно, что для установления или подтверждения инвалидности в РФ необходимо пройти медико-социальную экспертизу. До постановления от правительства гражданам приходилось обращаться в поликлинику повторно в случае, если в направлении не были указаны все обследования. Теперь же в силу вступают новые правила, согласно которым специалисты бюро экспертизы самостоятельно станут передавать направления в медицинские учреждения и указывать, какие сведения в документе отсутствуют. Постановление об упрощении процедуры подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Гурцкой, очень хорошо, что правительство приняло указанные меры незадолго до Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Общественная палата неоднократно ставила перед правительством необходимость упрощения процедуры оформления инвалидности, и я очень рада, что нас услышали, — цитирует Гурцкую РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, принятые российским правительством меры по упрощению оформления инвалидности являются важным шагом на пути к демократизации указанной процедуры. Так, нововведение власти оценил депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Олег Смолин.