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Губернатора проверят на служебное соответствие после смерти новгородца

14:37, 26 января 2021 317
Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: novreg.ru

Председатель новгородского отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова написала обращение к президенту с просьбой проверить губернатора Андрея Никитина на соответствие занимаемой должности. Об этом NEWS.ru сообщила она сама.

Депутат просит провести проверку в отношении Никитина «в части ненадлежащего исполнения им обязанностей по обеспечению конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь» — в регионе льготники месяцами не могут получить положенные лекарства и вынуждены покупать их на свои деньги. Также она предложила проверить, в полной ли мере местный Минздрав обеспечивает жителей области льготными лекарствами.

В январе 2021 года в городе Чудов Новгородской области умер 23-летний Кирилл Максименко. Он страдал онкологическим заболеванием и весь прошлый год не получал жизненно важных препаратов. NEWS.ru рассказал историю Кирилла в отдельном материале.

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