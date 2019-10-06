https://static.news.ru/photo/ab828a26-e843-11e9-bd15-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети рассказал о том, как в ближайшие пять лет будет развиваться городское метро.

По его словам, на территории Северной столицы появятся несколько новых станций подземки.

Беглов отмечает, что в настоящее время в работе находятся две станции Красносельско-Калининской линии, а именно «Путиловская» и «Юго-Западная».

Также по две платформы строятся на Лахтинско-Правобережной («Горный институт» и «Кудрово») и на Невско-Василеостровской линиях («Туристская» и «Шуваловский проспект»).

Кроме того, своей очереди ждут вторые вестибюли «Василеостровской» и «Балтийской», станция «Театральная». Все местоположения новых станций были выбраны с учетом развития жилой застройки и потребностей жителей Красносельского, Приморского, Василеостровского районов, жителей Кудрово в части транспортного обеспечения, — пишет Беглов во «ВКонтакте».

Ранее News.ru сообщал, что власти Москвы планируют продлить четыре радиальные линии столичного метрополитена и построить семь новых станций.

В целом четыре радиальные ветки продлят на 17 км, там разместят семь станций. Новые участки метро охватят девять районов Москвы с населением около 1,2 млн человек.