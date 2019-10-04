https://static.news.ru/photo/771ce248-e75a-11e9-8176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Москвы планируют продлить четыре радиальных линии столичного метрополитена и построить семь новых станций.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил об этом « Москве 24 ». По словам чиновника, рассматривается вопрос продления Сокольнической линии в Новую Москву до Потапово, Солнцевского радиуса до Внуково и Арбатско-Покровской ветки до Гольяново. Уже ведутся работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до посёлка Северный.

В целом четыре радиальные ветки продлят на 17 км, там разместят семь станций. Новые участки метро охватят девять районов Москвы с населением около 1,2 млн человек.

Как напомнил Хуснуллин, в 2019 году было введено в строй восемь станций и одно депо, построено 18 км линий. Учитывая МЦК, за последние восемь лет заработали 137 км линий, 73 станции и девять депо.

Накануне, 4 октября, стало известно, что Коптевский суд удовлетворил иск Московского метрополитена к организаторам несогласованного митинга 27 июля, передавал News.ru. Ответчиками выступили Алексей Навальный, Александр Соловьёв, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов. Суд постановил взыскать с них 55 тысяч рублей.