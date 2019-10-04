https://static.news.ru/photo/d17844f6-e69e-11e9-8931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Иск столичной подземки к организаторам несогласованного митинга 27 июля удовлетворил Коптевский суд Москвы. Об этом сообщили в самой инстанции.

Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» удовлетворены: с ответчиков взыскано 54 тыс. 747 руб. 87 коп., — цитирует сообщение « Интерфакс ».

Алексей Навальный, Александр Соловьёв, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов выступали ответчиками по иску.

Московский метрополитен через суд потребовал взыскать с организаторов митинга за честные выборы более 53 тысяч рублей из-за возникшей в этот день дополнительной нагрузки на сотрудников метрополитена.

Общая сумма исков достигла 21 млн рублей. Такая цифра приводилась с учётом требований ГУ МВД к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.

1 октября Коптевский суд частично удовлетворил иск о возмещении убытков, поданный ГБУ «Автомобильные дороги» к сторонникам Навального. Бюджетное учреждение требовало с ответчиков 11,5 млн рублей, суд постановил взыскать с них 3,5 млн рулей, писал News.ru.