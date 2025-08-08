Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:18

Грязная яма больше не проблема — дачники в шоке от силы обычной крапивы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если на участке есть выгребная яма, вы точно сталкивались с её очисткой. Ассенизаторы стоят недешево, насосы требуют вложений и регулярного обслуживания. Но есть и другой путь — проще, дешевле и доступнее каждому.

Один из самых эффективных способов поддерживать чистоту в сливной яме — использовать обычную крапиву. Да, ту самую, что растёт практически в любом огороде.

Почему это работает:

Крапива не просто сорняк. В процессе разложения она выделяет щавелевую кислоту — именно она ускоряет разложение органики и помогает нейтрализовать неприятные запахи. Это делает крапиву отличным помощником в борьбе с грязью и зловонием.

Как использовать:

1. Соберите сырье.
Можно использовать как свежую, так и сухую крапиву. Летом заготавливайте её впрок, чтобы хватило до осени.

2. Подготовьте пучки.
Свяжите траву в небольшие пучки — так её проще опускать в яму. Количество зависит от размера сливной ямы, но лучше начинать с 2–3 штук.

3. Поместите в яму.
Сбросьте пучки крапивы в выгребную яму. Спустя несколько дней начнется разложение, запахи станут слабее, а органика — рыхлее.

4. Повторяйте при необходимости.
Если запах возвращается, просто добавьте новые порции крапивы. Регулярность — ключ к результату.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

советы
дачи
растения
ямы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.