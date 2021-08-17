Грузинское СМИ объяснило появление фейкового интервью Навального

Секретарь грузинского медиахолдинга Palitra media house, куда входит издание Ambebi, опубликовавшее фейковое интервью оппозиционера Алексея Навального, заявил, что материал им прислала российская журналистка Елена Вавина. Об этом пишет Sota.

Там объяснили , что получили текст из России и просто перевели его на грузинский язык. При этом сейчас все сотрудники сайта работают в удалённом режиме из-за коронавируса и не смогли дать оперативный комментарий.

Сейчас материал на сайте издания недоступен .

17 июля на грузинском сайте ambebi.ge появилось интервью, которое Вавина якобы взяла у Навального, находящегося в колонии. В нём оппозиционер называет сбежавших соратников «крысами, сбегающими с тонущего корабля», и говорит о желании российских властей защитить своих граждан и об эффективности российского правительства.

На следующей день его перевёл URA.RU, отметив, что оно может быть фейком.

Журналистка Елена Вавина, которая указана как автор интервью на грузинском портале, сообщила NEWS.ru, что не говорила с политиком и сама увидела этот материал несколько минут назад.

Соратники оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и Николай Ляскин также рассказали NEWS.ru, что интервью — фейк.