Грузинская оппозиция пообещала проводить ежедневные митинги

https://static.news.ru/photo/c04089e8-1c56-11eb-a519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Представители грузинской оппозиции во время акции протеста итогов парламентских выборов пообещали ежедневно проводить митинги, пока не будет назначено внеочередное голосование.

С сегодняшнего дня мы будем собираться ежедневно, пока не добьёмся новых выборов, — цитирует ТАСС члена партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили.

Сразу после объявления предварительных итогов голосования, согласно которым побеждает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», оппозиция организовала многотысячный митинг протеста.

Проигравшие партии отказываются признавать итоги голосования на парламентских выборах. Оппоненты власти считают выборы нелегитимными из-за ряда нарушений.

Как писал NEWS.ru, выборы впервые проходили по новой формуле: 120 депутатов избирали по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен до 1% (ранее было 3%).

В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчёта 91,81% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набирает 48,13% голосов. На втором месте находится оппозиционный блок «Сила в единстве», в состав которого входит партия «Единое национальное движение». Блок набирает 26,84% голосов.