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Грузинская оппозиция пообещала проводить ежедневные митинги

18:20, 01 ноября 2020
Фото: Стрингер/РИА Новости

Представители грузинской оппозиции во время акции протеста итогов парламентских выборов пообещали ежедневно проводить митинги, пока не будет назначено внеочередное голосование.

С сегодняшнего дня мы будем собираться ежедневно, пока не добьёмся новых выборов,цитирует ТАСС члена партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили.

Сразу после объявления предварительных итогов голосования, согласно которым побеждает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», оппозиция организовала многотысячный митинг протеста.

Проигравшие партии отказываются признавать итоги голосования на парламентских выборах. Оппоненты власти считают выборы нелегитимными из-за ряда нарушений.

Как писал NEWS.ru, выборы впервые проходили по новой формуле: 120 депутатов избирали по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен до 1% (ранее было 3%).

В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчёта 91,81% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набирает 48,13% голосов. На втором месте находится оппозиционный блок «Сила в единстве», в состав которого входит партия «Единое национальное движение». Блок набирает 26,84% голосов.

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