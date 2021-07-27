Грудинин решил вступить в КПРФ

Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин объявил, что собирается вступить в партию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Красная линия».

Он отметил, что пришёл к такому решению, когда ЦИК исключила его из списка коммунистов на предстоящие выборы в Госдуму. В этот момент политик почувствовал себя беспартийным человеком, «который сидит в окопах», пока Отечество в опасности.

Я с Геннадием Андреевичем [Зюгановым] ещё не советовался пока, но я думаю, что если он согласится, я напишу заявление в партию, — подчеркнул политик.

Он добавил, что в ходе Второй мировой войны многие советские солдаты писали заявление: «Я иду в атаку, прошу считать себя коммунистом». По словам Грудинина, он решил последовать тому же примеру.

Центризбирком России на заседании 24 июля исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ. Грудинин и КПРФ говорят, что организация была ликвидирована в 2018 году, а до этого предприниматель передал 100% её акций другому человеку.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что комиссия исходила из презумпции доверия. По её словам, были получены материалы из Генпрокуратуры, которые не позволили оставить Грудинина в списке кандидатов.